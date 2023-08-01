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Sahte 10 bin lirayla pazara çıktı, esnaf yakaladı

Aksaray'da semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan bir kişi, esnafın durumu fark etmesiyle yakalandı. Y.C. isimli kişinin üzerinden 10 bin lira sahte para çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 17:08, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 17:42
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Aksaray'daki semt pazarında bir kişi sahte paralarla alışveriş yaparken esnafa yakalandı.

Olay, Aksaray Salı Semt Pazarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli kişi, 3 ayrı tezgahtan sahte parayla alışveriş yaptı.

Sahte 200 ve 100 TL'lik banknotlar veren Y.C. hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı.

tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C. bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

Esnafla tartışan Y.C.'yi gören diğer esnaflar aynı şahıstan aldığı parayı kontrol ederken, o paraların da sahte olduğu anlaşıldı.

Esnaflar şahsı tutarken diğer esnaflar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri esnafa verilen paraları kontrol ederek sahte olduğunu teyit etti.

Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve çantasında arama yapan KOM ekipleri 200 ve 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi.

Y.C. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 ayrı esnaf şahıstan şikayetçi oldu.

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