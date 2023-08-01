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Tramvay yoluna giren araç seferleri aksattı

Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 17:13, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 17:49
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Galata Köprüsü'nde seyreden sürücü tramvay yoluna girdi. Aracı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."

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