Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
YÖK'e 5 üye seçildi
YÖK'e 5 üye seçildi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Akaryakıta yine zam geliyor
Akaryakıta yine zam geliyor
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yayımlanmasıyla, ek MTV'ye ilişkin ayrıntılar da netleşmiş oldu. Buna göre mevcutta aracı olanlar, temmuzda veya ağustosta araç alanlar, ek MTV birinci taksitlerini ağustosta, ikinci taksitlerini ise kasımda ödeyecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 17:22, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 17:24
Yazdır
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası'na ilişkin düzenlemeyle ek verginin ödeneceği tarihler netleşirken, ek verginin ödenmediği durumda yaşanabilecek olumsuzluklar da duyuruldu. Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları, Hesapkurdu.com Uzman Finansal İçerik Editörü Gamze Tuna Yılmaz değerlendirdi.

Yayımlanan Genel Tebliğ'in ikinci maddesinde, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2923 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtların, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi kadar ek MTV'ye tabi olduğu kaydedildi.

Vergi tutarının araç yaşına, silindir hacmine ve ilk tescil tarihine göre değiştiğini, ek MTV uygulamasıyla MTV hesaplama süreçlerinin pek çok kişi için karmaşıklaştığını belirten Yılmaz, "Örneğin, 1-3 yaş arası, 0-1.300 arası motor silindir hacmine sahip ve ilk tescil tarihi 2018 öncesi olan bir aracın normal şartlarda MTV tutarı yıllık 2.120 TL olarak hesaplanıyor. Ek ödeme de hesaba katıldığında, bu araca sahip olan kişilerin 2023 içinde ödeyecekleri toplam MTV tutarı, 4.240 TL olacak. Hesapkurdu.com olarak MTV tutarı hesaplama süreçlerini kolaylaştırmak için hem elektrikli hem de benzinli araçlar için MTV tutarlarına ilişkin tabloları internet sitemizde paylaşıyoruz. Ayrıca MTV hesaplama aracıyla araç tipini, yaşını, silindir hacmin ve tescil tarihini giren kullanıcılar, ödeyecekleri MTV tutarlarını kolayca hesaplayabiliyor" dedi.

Ağustos ve Kasım'da ödeme yapılacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin, normal şartlarda her yıl iki eşit taksit olarak, ocak ve temmuz aylarında yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme takvimi de Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile netleşti. Mevcutta aracı olanlar, temmuzda veya ağustosta araç alanlar, ek MTV birinci taksitlerini ağustosta, ikinci taksitlerini ise kasımda ödeyecek. Eylülde araç alanlar, toplu ödeme yapacak. Öte yandan, temmuzda araç alanların MTV'nin normal şartlarda ödenen ikinci taksidini de ödemesi gerektiğini hatırlatmak gerek" diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, Gelir İdaresi Başkanlığı veznelerinden ve anlaşmalı bankaların şube, internet sitesi, mobil bankacılım uygulamaları ve ATM'leri üzerinden ek MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor. Ek MTV ödemesi yapılmadan trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma gibi işlemler yapılamayacak. Çeşitli bankaların kredi kartıyla yapılan MTV ödemelerinde taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber