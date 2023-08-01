Bodrum'da makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 19:55, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 20:20
Türkbükü Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye hava ve çok sayıda kara unsuru sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.