Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde devam eden U17 Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Hintli Ronak Ronak'ı 2-0 mağlup eden milli sporcu Cemal Yusuf Bakır altın madalyanın sahibi oldu.

Bakır, bu başarısıyla üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.