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Diyarbakır'da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle 4 sağlıkçı bıçaklandı. Olaya karışın şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 22:36, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 23:42
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Diyarbakır'da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi.

Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüphelilerden 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken, sağlıkçıların tedavileri sürüyor.

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