Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı yapıldı
Togg'dan yapılan açıklamada Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada toplam teslimat sayısının 1435'e ulaştığı bilgisi verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 22:59, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 23:01
Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı.
Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.