2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.
(İstanbul/21.30)
2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk'un Tirana takımıyla yapacakları maç öncesi Air Albania Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.
(Tiran/20.30/21.00)
3- Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü yapacakları maça ilişkin Yeni Adana Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(Adana/18.30/19.00)
4- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na Amasya-Havza arasındaki ikinci etap mücadelesiyle devam edilecek.
(Amasya/09.00/Havza/11.15)