2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
YÖK'e 5 üye seçildi
YÖK'e 5 üye seçildi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 00:01, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 00:04
Yazdır
2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

(İstanbul/21.30)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk'un Tirana takımıyla yapacakları maç öncesi Air Albania Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Tiran/20.30/21.00)

3- Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü yapacakları maça ilişkin Yeni Adana Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Adana/18.30/19.00)

4- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na Amasya-Havza arasındaki ikinci etap mücadelesiyle devam edilecek.

(Amasya/09.00/Havza/11.15)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber