2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk'un Tirana takımıyla yapacakları maç öncesi Air Albania Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.

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