Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış

Yılbaşından bu yana ikinci el %85 zamlandı.

Hükümetin sıfır ve ikinci el piyasası için attığı adımlar etkisini göstermeye başladı. Satış için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırında bireysel satıcıları da kapsama alan kararın ardından, ikinci el otomobil ilanlarının sıfır modelden daha pahalı olmasını yasaklayan bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye uymayanlara ise 300 bin lira ceza yaptırımı uygulandı.

SİPARİŞ İPTALLERİ BAŞLADI

Atılan adımlarla birlikte, stoklardaki araçlar piyasaya çıkmaya başladı. Bayiler yaşanan sipariş iptalleri sonrası liste fiyatına geri dönüş yaptı.

Henüz fiyatlarda düşüş yaşanmadığını belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Dengelenme yaşanınca sıfır araç bulunabilir hale geldi. Sipariş iptalleri sonrasında bayilerde araç bulunabiliyor. Önceden 300 bin liralık aksesuar alırsan veririm, yoksa yılbaşında gel diyen bayiler, şu anda liste fiyatına gel al diyor" diye konuştu. Daha önce stokta 25 bin ikinci el araç olduğunu söyleyen Karakaş, bu araçların sıfırdan daha yüksek fiyata ilana konulduğunu açıkladı.

300 BİN LİRA CEZA GERİ ADIM ATTIRDI

Kısa sürede 25 bin olan araç sayısının 3 bine kadar gerilediğini söyleyen Karakaş, "22 bin araç için satıcılar, ya satıştan vazgeçti ya da ilanı yayından kaldırdı. Yaklaşık 1,5 milyon kişi, 300 bin lira ceza yeme korkusuyla geri adım attı" dedi.

Burak Karaca