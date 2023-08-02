Otelci bayram ediyor, tur şirketi isyanda

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik yeni bir karara imza attı. Bu kapsamda hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksitlendirme yapılamayacağı açıklandı. Alınan kararda tatil harcamalarında yurt içi turizmin teşvik edilmesi de önemli rol oynadı. Ancak bu karar turizm sektörünü ikiye böldü. Türkiye'deki otelciler, vatandaşların kredi kartı taksit yasağı sebebiyle yurt dışı seyahatlerini yurt içinde değerlendireceğini düşünerek "Türkiye'nin parası Türkiye'de kalacak" derken, Türkiye'den yurt dışına tatilci taşıyan şirketler ise "Vatandaşımız için bir hak kısıtlaması oluyor" açıklamasında bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ-