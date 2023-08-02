CHP'de yeni endişe sandık protestosu

CHP'de başlayan değişim tartışmaları, kurultay sürecine girerken daha da alevlenirken, parti içi muhalefet, değişimin fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'in bir an önce yol haritalarını açıklamalarını istiyor. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmama eğilimine girmesi ile birlikte, parti içinde bir süredir "Genel Başkan değişikliği olmaz, seçmene yeni umutlar verilmezse, yerel seçimlerde CHP seçmeninin sandığa gitmeme ihtimali var" değerlendirmesi yapılıyor. CHP içindeki muhalifler, seçmenlerinin umutsuzluğunun giderek arttığı, bu nedenle yerel seçimlerin kaybedilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.