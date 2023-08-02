Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi

Akaryakıt ürünlerinden LPG otogazın litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere, asgari 2,03 lira zam yapıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net