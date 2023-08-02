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İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 10:01, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 10:02
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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