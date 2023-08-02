Dolar günü 26,97 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 26,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 17:43, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9610
|26,9620
|26,9740
|26,9750
|Avro
|29,5710
|29,5720
|29,5160
|29,5160
|Sterlin
|34,4320
|34,5450
|34,2420
|35,3550
|İsviçre Frangı
|30,7520
|30,9070
|30,7520
|30,8110
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9310
|27,0110
|26,9440
|27,0240
|Avro
|29,5310
|29,6110
|29,4760
|29,5560
|Sterlin
|34,3720
|34,5820
|34,1820
|34,3920