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112 Acil Sağlık ekibine yönelik saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine trafikte yol verme tartışması nedeniyle gerçekleştirilen ve 4 sağlık çalışanının yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 18:51, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 18:51
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112 Acil Sağlık ekibine yönelik saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

112 Acil Sağlık ekibi bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bıraktıktan sonra görev yerlerine dönmek için yola çıktı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir sürücü, seyir halinde olan ambulanstaki sağlık görevlileriyle trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Ambulansın önünü kesen araçtakiler, sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu.

Saldırıda, darbedilen 4 sağlık çalışanından 2'si bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen başka bir 112 Acil Sağlık ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

- İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ekininin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta nakli sonrası seyir halindeyken sivil bir araçtaki şahıslarca taciz ve sözlü olarak tehdit edildiği belirtildi.

Sivil araçla ekibin kullandığı ambulansın önünün kesildiği ve sağlık personeline fiziki saldırıda bulunulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda sağlık personelimizden 4'ü darbedilmiş olup, bu sağlık çalışanlarından 2'si ayrıca bıçakla yaralanmıştır. Yaralanan sağlık personelimiz, olay yerine görevlendirilen ambulans ekibimiz tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Tedavileri yapılan, sağlık durumları iyi olan sağlık çalışanlarımız taburcu edilmiştir."

Saldırıyı gerçekleştirenlerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi ihtiyaç duyduğumuz her anda 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarak, umudun bittiği yerde umut olan, saniyeleri yaşama çeviren ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor, kadirşinas Diyarbakır halkının da şifa veren ellere vefasını sağlık çalışanlarına sahip çıkarak göstermesini bekliyoruz. Yaralı personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olup, İl Sağlık Müdürlüğü olarak da sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

- Zanlılar tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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