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'Sigortalı işçi' sayısı 5 ayda 1 milyon 411 bin kişi azaldı

Yılın ilk 5 ayında sigortalı işçi sayısında dramatik düşüş yaşandı. 2022 Aralık ayı sonuna göre, 4-a zorunlu sigortalı sayısı mayıs ayında 1 milyon 411 bin kişi azalarak 15 milyon 921 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde destek primi ödeyen "emekli çalışanlar" yaklaşık 800 bin kişi arttı.

Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 10:46, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 10:48
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'Sigortalı işçi' sayısı 5 ayda 1 milyon 411 bin kişi azaldı

Kayıtlı istihdamda ekonomik koşullar, deprem ve EYT'nin etkisiyle önceki yıllarda görülen artışlar yerini yatay seyre bıraktı. Nisan ve Mayıs aylarında EYT'nin etkisiyle SGK'nın işçi, tarım, esnaf ve memurlardan oluşan tüm zorunlu sigortalılarının sayısı 22,4 milyon dolayında seyrini sürdürdü. Buna karşılık emekli sayısı ise Mayıs ayında hızla arttı. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle, işçi, memur, esnaf ve diğerleri bakımından, 2023 yılında aylık bağlanan toplam kişi sayısı 828 bin 555 kişiye ulaştı. 2022'nin tamamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 371 bin kişiydi.

Kayıtlı çalışanlara 4-a kapsamında ücretli çalışanlar açısında bakıldığında, bu kapsamdaki zorunlu sigortalılarda düşüş daha dramatik oldu. 4-a zorunlu sigortalı sayısı 2022 Aralık ayı sonuna göre, 2023 mayıs ayında 1 milyon 411 bin kişi azalarak 15 milyon 921 bin kişiye düştü.

Yine tüm çalışanlar bakımından toplam yaşlılık aylığı alan kişi sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle, 2022 Aralık ayına göre 748 bin 749 kişi artarak, 10 milyon 248 bin kişiye yükseldi. Malüllük, ölüm aylığı, işgörmezlik gibi diğer kategorilerdeki emeklilikler de dahil edildiğinde (bağımlılar hariç) toplam emekli aylığı alanların sayısı 14 milyon 723 bin kişiye ulaştı. Bu gelişmeler sonrası, tüm çalışanlar ve emekliler bakımından, 2023 Mayıs ayı itibariyle aktif/pasif oranı ilk kez 1,79'a geriledi. 2009'da aktif/pasif oranı 1,78 düzeyindeydi. Sadece 4-a kapsamında aktif/pasif oranı 2,02 oldu.

EYT etkisi olarak gözlenen, sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerin sayısı 2023 Mayıs ayında 1 milyon 712 bin 486 kişiye ulaştı. Aralık ayı itibariyle bu kapsamdaki kişi 945 bin 652 kişiydi. EYT ile emekli olanların sayısındaki artışa bakıldığında, bu gruptaki kişilerin önemli bir kısmının yeniden kayıtlı olarak çalışmaya başladığı anlamına geliyor.

İLK 5 AYLIK TRANSFER 2022'NİN %72,2'SİNE ULAŞTI

Mayıs ayı sonu itibariyle SGK'nın açığı 24 milyar 42 milyon TL oldu. Bir önceki yılın tamamında açık 39.7 milyar TL düzeyindeydi. SGK'nın aynı dönemde toplam geliri 725 milyar 235 milyon TL, toplam gideri de 749 milyar 277 milyon TL olarak gerçekleşti. Açık finansmanı, sağlık ve katkı payları dahil, bütçe kaynaklı olarak SGK'ya aktarılan tutarları gösteren bütçe transferleri ise Ocak-Mayıs döneminde 281 milyar 37 milyon TL düzeyine geldi. Önceki yılın tamamında bütçe transferi 389 milyar TL'ydi. Böylece yılın ilk 5 ayında, önceki yılın tamamının yüzde 72,2'si kadar transfer yapılmış oldu.

MEHMET KAYA

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