Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Karar alıcılar; alınan kararların sonucunun ülkenin tamamına etki edeceğini bilerek hareket etmeli, empati kurarak çözüm üretmeye gayret göstermelidir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 10:49, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 11:14
7. Dönem Toplu Sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı ile başladı.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın:
"Karar alıcılar; alınan kararların sonucunun ülkenin tamamına etki edeceğini bilerek hareket etmeli, empati kurarak çözüm üretmeye gayret göstermelidir."
"Emeğin Değerinden Tasarruf Olmaz"
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Kamu İşvereninden beklentimiz; olmazlara gerekçe üretmek yerine adaletin teminine vesile olunmasıdır. Emekçinin alın terinden artırdıklarımızla bütçe büyümez."