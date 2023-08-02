Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar

7. Dönem Toplu Sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı ile başladı.

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