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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir." denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 17:50, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 17:54
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetlerin dikkatle takip edilmesinin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımların devreye alınacağını, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hemen hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatları doğrultusunda otomotiv sektörü konusunda çalışmalara hızla başlandığı hatırlatıldı.

Bolat başkanlığında otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapıldığı, sektör temsilcilerinin önerilerinin dikkate alındığı ve değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci el araç satışları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldığı, stokçuluğa ciddi darbe indirecek düzenlemelerin uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Son düzenleme olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu düzenlemelerin etkisiyle araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan, bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.

- "Fiyatlarda yer yer düşüşler gözlemleniyor"

İyi niyet ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve bunların sayılarının da hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmelerinin bir süreç içinde gerçekleşmekte olduğu belirtilerek, "Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir." bilgisi yer verildi.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan beklentimiz, yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir."

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