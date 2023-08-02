Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı

ODMD'nin temmuz ayı verilerine göre, otomobil pazarı bir yılda yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüdü.

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 83,1 arttı.

Otomobil pazarının 10 yıllık ortalama artışı yüzde 79,5, hafif ticari araç pazarının ise 10 yıllık ortalama artışı yüzde 95,7 oldu.