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Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 700'ü geçti

İller bazında 2 bin 200 şarj noktasıyla İstanbul öne çıkıyor. İstanbul'un ardından Ankara 822, Antalya 682 ve İzmir 402 şarj noktasıyla elektrikli araç sahiplerine hizmet veriyor- EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:- "Elektrikli araç piyasamız ve şarj ağımız hızla gelişiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 12:53, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 12:55
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Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 700'ü geçti

- Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 17 Temmuz itibarıyla 3 bin 790'a, şarj noktası (soketi) sayısı ise 8 bin 1'e yükseldi.

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, EPDK'nin yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri bu yıl da hız kesmedi.

Şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapının oluşumundan önce piyasada sadece 5 şirket şarj hizmeti faaliyeti göstermekteyken, 17 Temmuz itibarıyla şarj ağı işletmeci lisansı sahibi sayısı 132'ye çıktı.

Türkiye çapında bu yıl başında 1719 olan şarj istasyonu sayısı 3 bin 790'a, 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 8 bin 1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran 2023 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 27 bin 476 adet şarj edilebilir elektrikli araç bulunuyor. Halihazırda şarj hizmeti verilen 3 bin 790 şarj istasyonunda 6 bin 112'si alternatif akım (AC) ve 1889'u doğru akım (DC) şarj noktası (soketi) bu araçlara hizmet veriyor.

- Türkiye, AB'de şarj hizmeti sayısında ön sıralarda

AB ülkeleri ile kıyaslandığında araç başına düşen şarj noktası sayısında Türkiye, Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye, Avrupa'da AC şarj noktası açısından 2., DC şarj noktası açısından 3., toplam şarj noktası açısından 2. sırada yer alıyor.

Bu yıl haziran itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak her 3,5 elektrikli araca 1 soket düşüyor. Bu oran AB ülkeleri genelinde ortalama 13 araca 1 soket olarak hesaplanıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de elektrikli araç pazarı ve şarj ağı altyapısı hızlı gelişim gösteriyor.

EPDK verilerine göre, şarj noktalarının illere göre dağılımında, 2 bin 200 şarj noktasıyla İstanbul öne çıkıyor. İstanbul'un ardından Ankara 822, Antalya 682, İzmir 402, Bursa 357, Muğla 314, Kayseri 254, Konya 247, Eskişehir 178 ve Afyonkarahisar 140 şarj noktasına sahip bulunuyor.

Türkiye'deki mevcut şarj noktalarının İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde kümelendiği görülürken, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında halka açık şarj noktaları elektrikli araç sahiplerine hizmet veriyor.

Şarj ağı işletmeci lisansı sahiplerinin artması, bu alanda sağlanan destek ve teşviklerle şarj noktası sayısının tüm ülke genelinde artışının devam etmesi bekleniyor.

- EPDK uygulaması "ş[email protected]" şarj noktası bulmada kolaylık sunuyor

EPDK'nin "Serbest Erişim Platformu-Ş[email protected]" programı, elektrikli araçlara şarj hizmeti verilen yerlerin soket ve istasyon bazında görülebileceği güncel ve güvenli mobil destek uygulaması olarak elektrikli araç kullanıcılara kolaylıklar sağlıyor.

Ş[email protected] uygulaması üzerinden halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları elektrikli araç kullanıcılarının erişimine açık bulunuyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki elektrikli araç piyasası ve şarj ağının hızla geliştiğini belirterek, "Biz de bu süreçte hem yatırımcılarımızın önünü açıyor hem de tüketicilerimizin ihtiyacı olan en kaliteli hizmetin sağlanacağı bir piyasa için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Elektrikli araç sahiplerine kurumumuzun geliştirdiği ş[email protected] uygulamasını kullanmalarını da özellikle tavsiye ediyoruz. Böylece 'yolda şarjım biterse' endişesi yaşamadan güvenle seyahat edebilirler." ifadelerini kullandı.

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