Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü 'iş garantisi' veriyor

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak bölümler arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) açılan "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Ön Lisans Programı" da yer aldı

AA'nın üniversite tercih dönemi için hazırladığı ve bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek yeni bazı ön lisans programlarıyla ilgili detayların aktarıldığı 5 bölümlük haber dosyasının bu son bölümünde İÜC Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda açılan "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Ön Lisans Programı" ele alındı.

Örgün eğitim verilecek programa alınacak 25 öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Bölüme yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kabulü de yapılabilecek.

- "Uygulama geliştiricilerin aranan elemanlar olacağını şimdiden görüyoruz"

Program Başkanı Öğretim Görevlisi Emrah Dikbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilke öncülük yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Sanal gerçeklik teknolojilerinin güncel ve heyecan verici gelişmelere sebep olan araştırma alanlarının başında geldiğini belirten Dikbıyık, "Ülkemizde de yine birçok proje ve araştırma, destek alanında öncelikli alanlar grubunda yer alıyor. Geleceğin meslekleriyle alakalı yapılan çalışmalarda birçok listede yer aldığını, bu teknolojiler için uygulama geliştiricilerin aranan elemanlar olacağını şimdiden görüyoruz." dedi.

Dikbıyık, sanal ve artırılmış gerçeklik konusunda gerek donanım gerek yazılımla alakalı bilgileri verecek eğitimin yanı sıra uygulama ve geliştirmede önemli olan bilgisayar bilimi, yazılım geliştirme, programlama, tasarım, üç boyutlu modelleme ile kullanıcı deneyimli tasarım gibi bu alana yönelik derinlemesine eğitim müfredatına sahip olduklarını kaydetti.

"Sanal ve artırılmış gerçeklik", "karma gerçeklik", "genişletilmiş gerçeklik" kavramlarıyla ele alınan sektörde ilgili uygulama geliştirenlere ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çeken Dikbıyık, "Bizler de Türkiye'de bir ilk olarak, öncelikle sanal ve artırılmış gerçeklikle alakalı uygulama geliştirecek, sektörlere istihdam sağlayacak mezunlar vereceğiz. Bunun dışında öğrencilerimiz burada alacakları eğitimle birlikte yazılım geliştirici, web programcısı, mobil uygulama geliştiricisi, oyun geliştiricisi, arayüz tasarımcısı, modellemeci gibi farklı sektörlerde de istihdam olanaklarına sahip olacaklar." diye konuştu.

Bölümün ilk kez açılması nedeniyle tercih kılavuzunda taban ve tavan puan bilgilerinin olmadığını anlatan Dikbıyık, "Geleceğin meslekleri arasında yer alan ve Türkiye'de de hemen hemen iş garantili diyebileceğimiz mezunlara sahip olacak bir program. Tercih etmek isteyen adaylarımız, tercih listelerinde bu programa ön sıralarda yer verirlerse onlar açısından daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Öğrencilere çalışmaya başlamadan iş tecrübesi vermiş oluyoruz"

Bölümün teknik derslerini verecek Öğretim Görevlisi Ceren Çağlar, sanal ve artırılmış gerçekliğin bugünün ve geleceğin teknolojileri arasında önemli yeri olduğunu anlattı.

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine son yıllarda birtakım büyük firmaların da yatırım yaptığının altını çizen Çağlar, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz durumda sanal ve artırılmış gerçeklikte dünyanın donanımsal açıdan bir eksiği yok. Biz içerik tarafındaki eksikliklerden yola çıkarak, bu motivasyonla programımızı ilerleteceğiz. Hem ülkemizde hem de uluslararası çapta oyun, eğitim, sağlık ve askeri uygulamalar, turizm gibi farklı alanlarda içerik sunarak birçok kullanıcıya erişmeyi planlıyoruz. Bu alanda potansiyelin çok yüksek olduğunun farkındayız. Gelişmeye çok açık. Özellikle şu an artık hem artırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik ögelerini birbiri içinde barındıran yeni gözlükler çıkıyor. Firmaların tanıttığı bu yeni gözlükler bize çok geniş bir kullanım alanı sunacak."

Çağlar, yazılım alanında öğrenciler yetiştirdiklerini, mezun olunduğunda veya bir iş arayışına girildiğinde eğitiminden ziyade yaptıklarının önemli olduğunu söyledi.

Bunların işverenler için önemli olduğuna değinen Çağlar, bu noktada gerçek projelerle öğrencilere aslında daha çalışmaya başlamadan bir iş tecrübesi verdiklerini dile getirdi.

- "Bire bir gerçek hayatı simüle etmeye çalışıyoruz"

Tasarım ve uygulama derslerinden sorumlu Dr. Öğretim Üyesi Doğan Aydın ise sanal ve artırılmış gerçekliğin birçok uygulama alanı olduğunu, üç boyutlu modellemeler yapabildiklerini aktardı.

Oluşturdukları üç boyutlu modelleri yine laboratuvarlarında üç boyutlu yazıcılarla gerçek objelere dönüştürebildiklerini ifade eden Aydın, programlarında bir modellemecinin mutlaka üç boyutlu yazıcılara sahip olması gerektiğini kaydetti.

Aydın, bugün akla gelebilecek her alanda üç boyutlu yazıcıların kullanılabildiğine işaret ederek, "Aslında bire bir gerçek hayatı simüle etmeye çalışıyoruz. Laboratuvar derslerinde öğrencilere projeler verip, o projelerde onlara destek oluyoruz." dedi.

- Öğrenciler YETAM-XR'de projelerini üretecek

Üniversitenin Açık ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü görevini yürüten İÜ-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Şimşek de öğrencilerin üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'nde açılan programda eğitim göreceğini söyledi.

Doç. Dr. Şimşek, uygulama ve proje eğitimlerini yapılacağı Yenilikçi XR Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (YETAM-XR) İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulduğunu belirten Şimşek, "Burada hedef kitlemiz hem fen ve teknoloji liseleri, meslek yüksekokulları, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi birçok mühendislik alanları öğrencileri. Hem de dışarıda farklı alanlardan mezun olmuş ama kendini artık bu teknolojilerde geliştirmek isteyen kişiler. Bu merkezde sektörün ihtiyacını da karşılıyoruz." diye konuştu.

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Programı'na gelecek öğrencilerin de 1,5 yıl önce kurulmuş YETAM-XR'de sektörün ihtiyacı olan projeleri geliştireceklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Burada öğrenciler dönem projesi dersinde rastgele proje yapmayacak. Firmalar kendi ihtiyaçlarını bizlere iletecekler, öğrenciler de hocalarıyla birlikte sektörün ihtiyacı olan projeleri burada geliştirecekler. Şu anda 'reality' teknolojisinde iş yapan birçok firmanın, özellikle 'unity developer' ve '3D modelleme' alanında ciddi bir eksiği var. Onların ihtiyaçlarını burada karşılıyor olacağız. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Programı yeni kurulan bir program ama laboratuvar öncesinde hazırlanmış oldu. Öğrenciler geldiklerinde ciddi derecede donanımsal anlamda ekipmanları güçlü bir merkezde uygulamalı bir şekilde eğitim görme fırsatı bulmuş olacaklar."