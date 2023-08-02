Niğde'de üzerine beton kiriş düşen genç işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan M.A. (23), düşen prefabrik beton kirişin altında kaldı.

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