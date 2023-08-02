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EGM'ye bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına atamalar yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 14:30, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 14:35
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EGM'ye bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına atamalar yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yapılan atamaları açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni atamaların ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yerlikaya, "Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Atamalar

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanı, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekili, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanı, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.

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