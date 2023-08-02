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Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 14:32, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 14:35
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Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi

Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

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