Kılıçdaroğlu, Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret etti

Parti'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Efe Uyar, Aysu Bankoğlu, Aylin Yaman ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da yer aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, emeklilerin sesini duyurmaya çalıştığını söyledi.

Emeklilere ikramiye konusunda uzun süre mücadele ettiğini, hükümetin bunu vermek zorunda kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, emeklilerin çalıştığı süre içerisinde döktüğü alın terinin Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir kanun çıktı, kanuna itiraz ettim. Ama kimse kusura bakmasın herkes sessizliğini korudu. Neydi çıkan kanun? Ne kadar çok prim öder ve çalışıyorsanız o kadar düşük emekli aylığı alıyordunuz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir kanun var? Ama çıktı. Benim dışımda da kimse çıkıp 'Böyle bir rezalet olmaz. Prim fazla ödeyen emekli aylığını fazla alır, düşük prim ödeyen emekli aylığını da düşük alır.' Adalet böyle değil midir? Ben fazla ödüyorsam, 7 bin, 9 bin, 10 bin gün ödüyorsam ödediğim prime göre, çalıştığım süreye göre bana bir aylık bağlanır. Bu olmadı, kanun tam tersine çıktı. Ama devasa sendikalar kimse itiraz etmedi, herkes hayatından memnundu. Bir Kılıçdaroğlu çıktı itiraz etti, 'Yanlıştır bu' dedi. Ama herkes razı halinden. Ne oldu sonra emekli aylıkları düşük bağlandı. Bağlanacak, kanun öyle, öyle çıktı."

Emeklilere baharın cehennem edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Size sağlanan imkan ne? Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak. Sizin turizminiz de bu." diye konuştu.

Az prim ödeyene yüksek maaş bağlandığını, fazla prim ödeyenin mağdur edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, toplumun "Bir şey söylersek başımız belaya girer mi?" endişesine kapıldığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, emeklilerin hakkının teslim edilmesi, emeklilerin de kendi haklarını savunması gerektiğini vurguladı.

Cebindeki 200 lirayı çıkaran Kılıçdaroğlu, bu paraya şimdi 20 simit, 5 yıl önce ise çok şeyin alınabildiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edildiğini söyledi.

"Umutsuzluğa kapılmayın" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Size şunu söyleyecekler, 'Vereceğiz de kasada para yok.' Beşli çeteye gelince dünya kadar para var. Üstelik Türk parası da değil, onlara dolarla, avroyla ödüyorlar. Size 200 lirayı bile verirken elleri titriyor. 14 milyon emekli, dul ve yetim açlık sınırının altında aylığa mahkum ediliyor. Haklarınızı savunun. 14 milyon emekli, dul ve yetimi açlık sınırının altında maaşa mahkum edemezsiniz. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti, şehir içinde gezebilirsin. Size verilen tek avantaj bu, başka hiçbir avantaj yok. Onu da beyler kendi ceplerinden ödemiyorlar. Gidin otobüs şoförlerini, belediye başkanlarını dinleyin, dert yanıyorlar. Onları da onların sırtına yıktılar."