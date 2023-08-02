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24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 16:05, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 16:06
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24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken aralarında Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi.

EGM emrine atanan isimler şöyle,

"Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşcı, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer" şeklinde sıralandı.

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