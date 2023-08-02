Mikser otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal-Malatya Karayolu'nun 8. kilometresinde meydana geldi. 58 DT 983 plakalı beton mikseri bilinmeyen bir nedenle önünde seyretmekte olan 77 AH 690 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin bagajı adeta şoför bölümüyle birleşti. Arka koltukta oturan Makbule Keskin ve İsmail Bilgin hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mikser sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.