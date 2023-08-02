Alperen'i yaralayan yorgun merminin sahibi bekçi tutuklandı

İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Alperen'i yaralayan yorgun merminin sahibi bekçi tutuklandı

Düğünde attığı silahla Trabzon'da 9 yaşındaki bir çocuğun yorgun mermi ile yaralanmasına yol açan bekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 20:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 20:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde 29 Temmuz tarihinde annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9) yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ameliyatla kurşunun çıkarılması sonrası hayati tehlikeyi atlatan Alperen taburcu edildi.

Yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan Alperen'in failinin bulunması için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları bölgede araştırmalarına başlarken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce "Atış İstikameti Belirleme Kiti" ile olay yeri incelemesine başladı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü envanterinde olan "Atış İstikameti Belirleme Kiti" atışın geldiği yönü tam olarak göstermesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran JASAT dedektifleri yön istikametinde kuş uçumu bin 204 metre mesafede bir düğün olduğunu belirledi.

Düğün bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğünce atış bölgesinde bulunan 16 şahıstan atış artığı tespiti için svap alınırken, atış yaptığı tespit edilen H.Ş. (32) ile H.N.'nin (62) silahlarına balistik inceleme için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca kurye görevlendirilerek bulguların vakit kaybetmeden incelenmesi ve olayın aydınlatılması için Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına delilleri aynı gün götürülürken, bulgular üzerinde ivedilikle incelemeye başlayan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca silahlar, atış artıkları, düğün bölgesinde toplanan kovanlar ve Alperen Yavuz'un vücudundan çıkarılan çekirdek üzerinde incelemeye başlandı.

Yapılan incelemeler sonucu mağdur çocuğun sırtından çıkarılan çekirdek ile H.Ş. (32) isimli mahalle bekçisinin silahının eşleşmesi üzerine Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca uzmanlık raporu hazırlanarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüpheli H.Ş. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, bu akşam saatlerinde çıkarıldığı savcılıkça sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber