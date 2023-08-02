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7 yıldır aranan FETÖ firarisi emniyet müdürü arandığını bilmiyormuş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser ifadesinde, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bilmediğini iddia etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 18:41, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 18:48
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7 yıldır aranan FETÖ firarisi emniyet müdürü arandığını bilmiyormuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Eser, dün akşam saatlerinde sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen FETÖ şüphelisi Eser, soruşturma dosyasında iddia edildiği gibi örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söyledi.

Eser, örgüt hiyerarşisinde yer almadığını, eski bir emniyet müdürü olarak bugüne kadar yasa dışı bir oluşumun içinde bulunmadığını savunarak, adresinde ele geçirilen yüklü miktarda döviz ve paranın ise kendisine ait olduğunu belirtti.

Bugüne kadar bilinen adreslerinde kalmaya devam ettiğini, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığına dair bilgisinin olmadığını savunan Eser, bu süreçte saklanmadığını ileri sürdü.

- Sahte pasaport ve sahte kimlikle yakalanmıştı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaşmıştı. Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve sahte kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler, Eser'i saklandığı adreste yakalamıştı.

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilinen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirilmişti.

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