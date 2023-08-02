Futbolcu Ömer Faruk Kayaca'yı bıçaklayan şüpheliler tutuklandı

15 Temmuz Parkı'nda 28 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca ve 2 arkadaşı bir grup genç ile tartışma yaşadı. Yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişilik grup, Ömer Faruk Kayaca'ya bıçakla saldırarak yaraladı. Kavga bekçilerin müdahalesiyle son bularak taraflar dağıldı. Fakat ertesi gün yine karşılaşan grup ve Karaca tekrar tartışmaya başladı. Yaklaşık 15 kişilik grup, Ömer Faruk Kayaca'ya bıçakla saldırarak yaraladı. Karaca vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile 4 kişi yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3 kişi "Kasten Bıçak ile Yaralama" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Suça sürüklenen şüpheli bir çocuk da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.