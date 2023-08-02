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Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama

Halkbank ve VakıfBank, yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 22:22, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 22:42
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Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamızın 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız ana sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımına ilişkin kısmında da şunlar kaydedildi:

"Bankamızın 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız ana sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Denetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in doğal üye olarak, Mustafa Saydam ve Şahin Uğur'un asil üye olarak, Adnan Ertem ve Cemil Ragıp Ertem'in yedek üye olarak seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un, ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesi'ne Adnan Ertem ve Haydar Kemal Kurt'un üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

Halkbank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama

Halkbank, yönetim kurulu görev dağılımı ve komitelere ilişkin açıklama yaptı.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Recep Süleyman Özdil'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine, Mevlüt Uysal'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan, Mevlüt Uysal ve Şeref Aksaç'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sezai Uçarmak ve Maksut Serim'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Recep Süleyman Özdil'in Denetim Komitesi Başkanı ve Mevlüt Uysal'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Recep Süleyman Özdil'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şeref Aksaç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Satır'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Meltem Taylan Aydın'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Satır'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Ebubekir Şahin'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Recep Süleyman Özdil ile Mevlüt Uysal'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Mihrimah Belma Satır'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine dair Kurumsal Yönetim Komitesi kararının kabul edilmesine ve onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir."

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