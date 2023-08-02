Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Aksaray- Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan kişi, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.