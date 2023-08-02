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'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, "10 lira bize göre kesinlikle pahalı değil. Geçen seneye göre daha düşük. Geçen seneye göre 10 liranın değeri bu sene 1 lira. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 liraya simit yiyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 23:15, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 23:18
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'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, pazartesi günü Ankara'da simidin taban fiyatının 10 lira olarak belirlendiğini kaydetti. Delibaş, "10 lira bize göre kesinlikle pahalı değil. Geçen seneye göre daha düşük. Geçen seneye göre 10 liranın değeri bu sene 1 lira. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 liraya simit yiyebiliriz" diye konuştu.

"Yeni istihdamların olabilmesi için simidin 15 lira olması gerekiyor"

Simide yapılan zammın ihtiyaca göre yapıldığını dile getiren Delibaş, "Şu anda biz bu zammı ayakta durabilmek için yapıyoruz. Para kazanmak, yeni işletmelerin açılması mümkün değil şu anda. Yeni istihdamların olabilmesi için 15 lira olmazsa olmaz" dedi.

"Bir meslek çıkmazına girdik"

Artık bu meslekte eleman yetişmediğini söyleyen Delibaş, "Geleceğini göremeyen gençler mesleği seçmiyor. Zaten biliyorsunuz vatandaşların birçoğu yurt dışına gitmek istiyor. Bizim meslekte de eleman yetiştirmenin mümkünü yok. Eski ustalarımız da yaşlandı. Bir meslek çıkmazına girdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Esnafın ödediği kira yüksek olmasından dolayı onlar da yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorlar"

Delibaş, simidin 10 liradan fazlaya satılmasının yasal olmadığını aktararak, "Çünkü Ankara Simitçiler Odası'nın belirlediği bir tarife vardır. Yasal olarak 10 liradır. Esnafın ödediği kira yüksek olmasından dolayı onlar da yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Tabii ki vatandaşlarımız bunu odamıza şikayet ettiği zaman biz de zabıtayı arıyoruz. Maalesef ondan da bir sonuç alamıyoruz" dedi.

"Artık 70-80 yaşındaki insanların yönetici vasfında olmasını istemiyoruz"

Delibaş, Türkiye Pastacılar Lokantacılar Federasyonu'nda başkanlık görevine aday olduğu bilgisini vererek, "Artık Türkiye'de hiçbir yönetim kendi görevinin farkında değil. Biz de insanlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Artık yaşın çok çok önemi var. Artık 70-80 yaşındaki insanların yönetici vasfında olmasını istemiyoruz. Sadece bizim yöneticilerimiz değil, ülkenin tüm 70-80 yaşındaki yöneticilerimiz bir zahmet gidip ülke ülke gezsinler" diye konuştu.

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