Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 23:50, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 23:49
S.P. idaresindeki ambulans, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik mevkiinde devrildi.
Kazada sürücü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri K.G.E, D.B. ve hasta E.D. ile refakatçisi H.B. yaralandı.
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.