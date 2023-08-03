3 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
3 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.
(Kahramanmaraş/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bilim Kurulu toplantısına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Millet Bahçesi Konteyner Kenti ziyaret edecek.
(Hatay/12.15/12.45/Malatya/15.30/16.30)
SPOR
1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşılaşacak.
(Tiran/21.00)
2- Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek.
(Adana/21.00)
3- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni yapılacak.
(İstanbul/11.00)
4- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na Havza-Samsun arasındaki 3. etap yarışıyla devam edilecek.
(Samsun/09.00)