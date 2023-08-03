Lunaparkta salıncak savruldu, 6 kişi hastanelik oldu
İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 07:22, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 07:23
Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi.
Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.
Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.