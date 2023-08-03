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Günlük kiralık evler kayıtlı olacak

Günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tabi çalışacak bu tip evlere sertifika zorunluluğu getirilecek ve sahiplerinden yüzde 20 vergi alınacak. İşlemler web portalı üzerinden yapılacak ve bilgiler ilgili kurumlarla paylaşılacak. Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 08:33, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 08:45
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Günlük kiralık evler kayıtlı olacak

Günübirlik kiralanan evlere gelecek vergi düzenlemesi ile ilgili detaylar belli oluyor. Edinilen bilgilere göre, evlerini günübirlik kiraya veren ev sahiplerinden yüzde 20 vergi alınacak. Evlerini kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak bakanlığa tabi olacak. Kültür Bakanlığı'nın otel için oluşturduğu web portalının benzeri günübirlik evler için de uygulanacak. Evleri kiralayacak kişilerden kimlik ve pasaportları alınarak bu sisteme girilecek. Sistem aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin de sistemine girmiş olacak. Otellerde uygulanan Wİ-Fİ, yatak, temizlik, ısınma, klima, duş, oda standartı gibi imkanlar evler için de uygulanarak kaliteleri kontrol edilecek. Evlerini kiraya verip, vergi vermeyenler için ise ceza sistemi yolda.

YÜZDE 20 VERGİ ALINACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik mevzuat çalışması başladı. Çalışmanın yılsonuna kadar bitirilmesi beklenirken, Yeni Şafak kiralama detaylarının nasıl olacağına ulaştı. Buna göre bakanlığın denetimine girecek günübirlik evler sektörde rekabet oluşturacak. Sektör temsilcileri otel fiyatlarının da düşmeye yönelik bir eğilim olabileceğini belirtti. Sertifika verilecek günübirlik evlerin sahiplerinden yüzde 20 vergi alınacak. Evlerini kiralayan kişiler yaptıkları harcamalarda bundan sonraki süreçte gelir vergisi çıktısı harcamalarını kayıt edecek.

KAYIT İÇİN WEB PORTALI OLUŞTURULUCAK

Hali hazırda bakanlığın oteller için oluşturduğu web portalının bir benzeri günübirlik evler için de oluşturulacak. Bu web portalında evi kiralamak isteyen kişilerin bilgileri T.C kimlik numarası, pasaportu, kaç gün kalacağı, kimler ile birlikte kalacağı bilgileri sisteme girilecek. Bu sistem aynı zamanda kolluk kuvvetleri ile de paylaşılacak. Amacı dışında kullanılan günübirlik evlerin fuhuş, uyuşturucu gibi amaçlarla kullanılmasının önüne geçilecek.

SERTİFİKA VERİLECEK

Sertifika almak isteyen evlerin bazı özeliklere tabi tutulacağı hali hazırda bakanlığın otellerin kalitesi için uyguladığı Wİ-Fİ, yatak, temizlik, ısınma, klima, duş, oda standartı gibi imkanlar evler için de uygulanarak kaliteleri kontrol edilecek ve sertifika verilecek. Bakanlığın kendi bünyesinde olan denetleme birimleri ve yahut il kültür turizm müdürlükleri tarafından denetlemeler yapılarak evlerin kalitesi ve belgelendirmeler yapılacak. Evlerini kiraya verip, vergi vermeyenler için ise ceza sistemi yolda. Tespit edilen yerlere vergilendirmeye tabi olmadığı için cezai işlemler yapılması gündemde.

Mehmet Güney

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