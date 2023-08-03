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Sınavsız yönetici atamalarında üniversiteden örnek uygulama!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, genel olarak sınavsız atama yapılan Yüksekokul Sekreterliği kadrolarına sınav usulü açarak devlet yükseköğretim kurumları içerisinde örnek bir uygulama başlattı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 14:00, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 09:48
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Sınavsız yönetici atamalarında üniversiteden örnek uygulama!

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri olarak ifade ettiğimiz akademik birimlerin idari yönetiminden sorumlu kadrolara, 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" uyarınca Rektör tarafından genel hükümlere sınavsız atama yapılmaktadır.
İlgili mevzuatın verdiği bu takdir hakkı, ne yazık ki çoğu zaman Üniversite içinde yetişmiş liyakat sahibi personelin yerine, kurum dışından farklı güçlerin etkileriyle sadakata teslim olmuş yükseköğretim mevzuatına hakim olmayan kifayetsiz muhterislerin atanmasına neden olmuş; bu durum üniversite personelinin aidiyetini zedeleyerek birçok üniversitede çalışma barışını temelden bozmuştur.
İşte bu durumun tam aksine bir yöntem sergilemek için ilk adımı atan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi halihazırda boş bulunan altı Meslek Yüksekokulu Sekreteri kadrosuna atama yapmak üzere bünyesinde görev yapmakta olan personelin başvurusunu almak üzere çağrıya çıkmıştır.

Çağrıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Üniversite tarafından yapılan duyuruda, üniversitede idari personelin performans ve motivasyonlarını artırmak ve kalite çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla münhal bulunan Yüksekokul Sekreterlik pozisyonlarında görevi yürütebilecek yönetici adaylarının belirlenmesi amacıyla sürecin başlatılmasına karar verildiği, adayların mevzuat açısından hazır bulunuşluk düzeylerinin yazılı sınav ile ölçüldükten sonra, gerçekleştirilecek olan eğitim programı ve mülakata katılacak adayların belirleneceği, ayrıca adayların yetkinlik ve yeterlilik düzeylerinin ölçülmesi amacı ile yapılan değerlendirmeler sonrası atama sürecine katkı sağlamak üzere durumun idarenin takdirine sunulacağı ifade edilmiştir.

İlgili üniversitenin başvuruda aranan ön şart olarak, yükseköğretim kurumlarının herhangi bir biriminde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmayı koşul olarak yer vermesi, akademik birim yöneticisi kadrolarında yükseköğretim kurumu tecrübesinin önemi açısından oldukça pozitif bir gelişmedir.
Çölde bir vaha gibi kamu kurumları içerisinde insana değer veren uygulamalar aradığımız bugünlerde, kurum personeline daha üst görevlere objektif kurallar çerçevesinde yükselmesi için yol açan başta Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yılmaz ÇATAL olmak üzere tüm yetkilileri tebrik ediyoruz.

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