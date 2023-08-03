Eski Türk filmlerindeki ev sahibinin kiracıya mobbingi gerçek oluyor

- Kira fiyatlarındaki artışın önüne geçebilmek için geçen yıl 'yüzde 25' sınırlaması getirildi. Bu durum sonrası bazı ev sahipleri, kiracılarını çıkarmak için çeşitli mobbing yollarına başvurmaya başladı.

Kimi elektrik, su, doğalgazı kesti kimi şiddete yöneldi. Hatta kiracısı adına flört sitelerinde ilan açan, sokağa moloz yığan, kapıyı kıran, tavandan delik açıp yağ döken, soba borusundan müzik dinleten bile oldu. Bu yaşanılanlar, Kemal Sunal'ın ev sahibinin kiracısını çıkarmak için her yolu denediği "Kılıbık" filmini akıllara getirdi. Ancak bu davranışların bir bedeli var.

KİRACI ŞİKAYETÇİ OLABİLİR

Konuyla alakalı gazetemize değerlendirmelerde bulunan hukukçu Hadi Dündar "Eğer ev sahibi, kiracıyı tehdit ediyor, mobbing uyguluyorsa bu ayrı bir suç. Kiracı, bunu kaydedip şikayetçi olabilir.

FERHAT EKİNCİ-