Brent petrolün varil fiyatı 83,19 dolar

Dün 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 83,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,50 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki rekor düşüşün ardından dalgalı seyir izliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Uzmanlar, ihracatın da günlük ortalama 5 milyon varili aştığı ülkede, stoklardaki rekor düşüşün güçlü talebe işaret ederken arz endişelerini de beraberinde getirdiğini kaydetti.

ABD ile Çin ekonomisine ilişkin haber akışı da talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD'de özel sektör istihdamının temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine dair endişelere yol açtı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "gelecek üç yılda beklenen mali bozulma" ile yönetişim erozyonunu gerekçe göstererek "AAA"dan "AA+"ya düşürmesinin piyasalardaki etkisi de devam ediyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ise Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1 seviyesine yükseldi. Hizmet sektöründeki iyileşmeye karşın imalat sektöründeki daralmanın sürmesi, piyasalarda ülke ekonomisine ilişkin endişelere zemin sağladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından arz endişelerinin artarak devam ettiği petrol piyasaları, grubun yarın gerçekleştireceği Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 83,27 ile 83,57 dolar aralığının direnç, 82,97 ile 82,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.