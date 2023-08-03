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Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin; 'Ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulmuş 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri; "haklı teklif" gerçeğini doğrularken, "makul teklif" gerçeğini tescillemektedir.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 10:15, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 10:29
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Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor

Ali Yalçın'ın açıklaması şu şekilde

KAMU İŞVERENİ ENFLASYON RAKAMLARINI VE PİYASA GERÇEKLERİNİ GÖREREKTEKLİFLERİNİ BELİRLEMELİDİR

Temmuz ayı enflasyonu %9,49, yıllık enflasyon %47,83 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası enflasyon tahminini 2023 yılı için %58'e, 2024 yılı için %33'e güncellemişti.

Memur-Sen'in ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulmuş 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri; "haklı teklif" gerçeğini doğrularken, "makul teklif" gerçeğini tescillemektedir.

Temmuz ayında sadece "Yüzdelik Zam+Enflasyon Farkı" durumunda oluşacak fotoğraf ile seyyanen zam sonrası tablo arasındaki fark hissediliyor. Memur-Sen'in "alım gücü yükseltilmeli" talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi olan 22.000'nin önemi ekonomik verilerin açıklanması ile daha iyi anlaşılıyor.

22.000 düzenlemesi kamu görevlilerini rahatlatmaya yönelik adım olurken açıklanan enflasyon ise kaygılandırıyor. Memur-Sen'in 3'er aylık ve Refah Payı esaslı zam teklifi; kaygıları gidermeye, alım gücünü artırmaya, enflasyon baskısını sonlandırmaya dönük çözüm sunuyor.

Bu sebeple Kamu İşvereni; 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

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