Dolar günü 26,96 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 26,96 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 17:12, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 17:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9740
|26,9750
|26,9640
|26,9650
|Avro
|29,5160
|29,5160
|29,5120
|29,5130
|Sterlin
|34,2420
|35,3550
|34,2240
|34,3370
|İsviçre Frangı
|30,7520
|30,8110
|30,7820
|30,8410
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9440
|27,0240
|26,9340
|27,0140
|Avro
|29,4760
|29,5560
|29,4720
|29,5520
|Sterlin
|34,1820
|34,3920
|34,1640
|34,3740