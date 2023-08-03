Altının gram fiyatı 1.680 seviyesinden işlem görüyor

Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.680 seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 10:47, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 10:47
Yazdır
Altının gram fiyatı 1.680 seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışla paralel kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.680 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.936 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber