İhracat rakamları tarihin en yüksek Temmuz ayı rekorunu kırdı

Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İhracat rakamları tarihin en yüksek Temmuz ayı rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Bolat: "İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 11:41, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 12:45
Yazdır
İhracat rakamları tarihin en yüksek Temmuz ayı rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Bolat: "İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı."

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 artarak 20 milyar 93 milyon dolara, ithalat yüzde 11,1 yükselişle 32 milyar 476 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 yükselerek 20 milyar 93 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artışla 32 milyar 476 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 10 artarak 52 milyar 569 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 15,7 artışla 12 milyar 383 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, temmuzda yıllık bazda 1,5 puan azalışla yüzde 61,9, enerji verileri hariç tutulduğunda 9,7 puan düşüşle yüzde 68,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 9,6 puan gerilemeyle yüzde 75,5 olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,6 azalışla 143 milyar 435 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,8 artışla 360 milyar 487 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-temmuz döneminde yüzde 18,2 artarak 73 milyar 618 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 66,1 olarak hesaplandı.

- Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 1,2 artış ve 10 milyar 313 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 8 artış ve 6 milyar 762 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 29,3 artış ve 2 milyar 448 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 92,9 (18 milyar 676 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 5 (1 milyar 10 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (314 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Temmuz'da en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 677 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 103 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 101 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48 olarak kaydedildi.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 627 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 398 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 30 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

- İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 3,9 azalış ve 22 milyar 622 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 54,7 artış ve 5 milyar 124 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 99,7 artış ve 4 milyar 715 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 84,5 ile imalat sanayisi (27 milyar 447 milyon dolar), yüzde 9,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı (2 milyar 995 milyon dolar), yüzde 3,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 123 milyon dolar) olarak belirlendi.

Temmuz'da en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 602 milyon dolarla Çin, 3 milyar 736 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 841 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 62,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 29 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 648 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 348 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber