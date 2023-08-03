Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya ziyaret

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Sağlık-Sen'in hazırladığı tekliflerle ilgili Bakan Koca ile istişarede bulunuldu.

Ziyarette ayrıca sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Genel Başkan Doğan, yakın zamanda Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta Sağlık-Sen'in toplu sözleşme teklifleri arasında yer alan sorunlara dikkat çekmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Koca da süreci yakından takip ettiğini belirterek ziyaretten dolayı Sağlık-Sen heyetine teşekkür etti.

