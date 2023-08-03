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Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti

Ankara'da A.K. isimli bir kadın enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 13:43, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 14:45
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde önceki gün Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğinde, A.K. isimli bir kadın erken doğum yapan kedisi 'Victoria'yı enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü.

Klinikte tedaviye alınan kedi 4 gün sonra öldü. A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu darbetti. Klinikteki eşyaları da dağıtan A.K., görevliler tarafından sakinleştirildi.

"SENİ BOĞARIM"

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde A.K.'nin Eroğlu'nu darbetmesi ve eşyaları dağıtması yer aldı. A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu.

Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA DARBETTİ"

Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapması ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi. Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, "Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı" dedi.

"BUNUN BİR KARŞILIĞI OLMALI"

Şüphelinin serbest bırakıldığını ve hala büyük korku yaşadığını anlatan Eroğlu, "Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Bunun için de bir şey yapılmasını istiyorum. Hayvanlarla uğraşmak değil insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hala şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz. Bunun bir karşılığı olsun" ifadelerini kullandı.

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