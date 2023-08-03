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Antalya'da aslan parkı sakinleri için 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı

Araştırma, çocukların sesli kitap ve e-kitaplara eskiye göre çok daha alışık olduğu ve ailelerin kitap fiyatlarını zorlayıcı bulduğu gibi sonuçlar ortaya koydu- Aylık ortalama 180 liranın çocuk kitabına ayrıldığını belirleyen araştırma, önemli bir yüzdelik dilimin satın almak yerine değiş tokuş veya ödünç yoluyla kitap edindiğini gösteriyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 14:03, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 14:03
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Antalya'da aslan parkı sakinleri için 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı sakinleri, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur"dan etkilenmemesi için farklı yöntemlerle serinletiliyor.

Hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranını ise yüzde 70'e ulaştığı Antalya'da sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.

Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı 27 aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, timsah, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında eyyam-ı bahur tedbirleri alındı.

Hayvanların sıcak havalardan korunmaları için belirli aralıklarla kafeslerindeki fıskiyeler açılıyor. Ayı, timsah ve kaplan gibi hayvanlar da yaşam alanlarına kurulan havuzlara girerek serinliyor.

Ayı, maymun ve sürüngenlere de soğuk yiyecekler verilerek eyyam-ı bahuru rahat atlatmaları amaçlanıyor.

Yaşam parkındaki alageyik ve ördekler de yaşam alanlarındaki gölgelik alanlarda duruyor.

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