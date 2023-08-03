Diyanet: Maddi ve manevi kayıplara sebep oluyor

IŞID'in Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'ye saldırılarının ardından başlayan 7-8 Ekim olaylarına ilişkin açılan ve ilk duruşması Nisan 2021'de görülen dava sürüyor. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

Yargılama kapsamında 18 kişi tutuklu bulunuyor. Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapsi isteniyor.

Karar aşamasına doğru ilerleyen davada, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı beyanlarının alınması için duruşmalar 1 Ağustos'ta yeniden başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe vererek sanıkların cezalandırılmasını istedi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre dilekçede, 'karşı taraf' ibaresine, 'Selahattin Demirtaş ve diğerleri' yazıldı. Dilekçede, Diyanet'in öneminden ve görevlerinden bahsedildi.

'Maddi ve manevi kayıplara sebep oluyor'

Diyanet, sanıkların cezalandırılması şu gerekçelerle talep edildi:

"Hukukun üstünlüğünü ve devlet otoritesini tanımayan, güçsüzlüklerini gizlemek amacıyla halka karşı şiddet kullanmaya yönelen ve uluslararası destek gören örgütlerin, siyasi hedeflere ulaşmak için masum insanları bile hedef alabilen eylemleri maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır. Bu eylemlerin ülke ekonomilerine de büyük zararlar verdiği bilinen ve tartışılmaz bir gerçektir. Terör, kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle, toplumun güven duygusunu ortadan kaldırarak devletle toplum arasında güveni zedelemektedir."

'Camiler zarar gördü'

Açıklamada, kamu hizmeti sağlayan bir kurum olarak, yönettiği camilerin, 'terör eylemleri sebebiyle zarar görmesinin toplum nezdinde devleti itibarsızlaştırma' amacı taşıdığını savunan Diyanet, şu iddiaları öne sürdü: "Dış ve iç kaynaklı, yıkıcı, bölücü ve her türlü tehdit ve terör olaylarını bertaraf ederek halkımızın sevgi, kardeşlik, barış, huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde hiçbir korku ve endişe hissetmeden yaşamlarını sürdürmesi için terör eylemleriyle ülkemize zarar veren kişilerin cezalandırılması ve dolayısıyla halk nezdinde devletimizin itibarının güçlendirilmesi gerekmektedir."