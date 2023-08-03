Lastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü

Kaza saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İlyas Atçı yönetimindeki tırın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı. Yolda zikzaklar çizen tır, Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki yurt dışı plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada tır şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

Anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybetti

Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba Ali Rıza Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.