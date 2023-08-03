YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
2023 yılı Yüksek Askeri Şüra olağan toplantısı, 03 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 3, 2023
1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şüra olağan toplantısında;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b).